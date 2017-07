SPEZIALPROGRAMM FLUCHTOPIA AM 1. AUGUST AUF RADIO LORA

SPEZIALPROGRAMM FLUCHTOPIA AM 1. AUGUST AUF RADIO LORA!

zum Programm hier

Die Suche nach einem Ort für die Verwirklichung des Lebens in Würde ist eine Konstante in der Geschichte der Menschheit. Thomas Morus bezeichnete den Ort, beidem eine Gesellschaft sich idealerweise organisieren könnte, Utopie. Heutzutage wird Utopie weiterhin als einen imaginierten zukunftsorientierten Ort, der die Streben von Menschen nach Freiheit und Frieden betrachtet.

Oft landen Menschen auf der Flucht in den Städte. Die Aufnahme von Migrant_innen und Geflüchteten in der Organisierung der Städte ist nicht selten von Konflikten geprägt, jedoch sind sie nicht der einzige Konfliktstoff: Gentrification oder Arbeitslosigkeit, wie auch Generationskonflikte prägen das alltägliche Leben der Städte. Sind die Städte noch Zufluchtsorte? Kann man in den Städten noch den Ort für die Utopie suchen? Wie kommen die geflüchteten Menschen in den Städten an?

Anhand diesen Fragen gestaltet das Alternative Lokal Radio Zürich – Radio LoRa für zweites Mal ein Spezialprogramm im Sommer 2017, unter den Name Fluchtopia.

Das Programm möchte Informationen über das Asylrecht und das Leben von Flüchtlingen in der Schweiz vermitteln, ein Gehör für die verschiedene Reflexionen und Erfahrungen über die Stadt zu schaffen und damit die Bevölkerung gegenüber die Situation von geflüchteten Menschen aber auch über sozialen Phänomenen in der Stadt zu sensibilisieren.