Wir trauern um Ruben Carrasco

Unser Sendungsmacher Ruben Carrasco ist in der Nacht vom 28. auf den 29.5. in Argentinien verstorben. Er hat viele Jahre die Sendung Pueblos originarios del mundo auf Radio LoRa gemacht - erst in Zürich, seit zwei Jahren schickte er seine Sendung aus Argentinien.

Er war Mitglied in der Redaktion Martes Latino und hat sich mit seinem politischen Aktivismus für die indigenen Völker in Lateinamerika eingesetzt. Mit seiner Sendung trug er dazu bei, indigene Kulturen und Musik, aber auch die brutale Gewalt der europäischen Kolonialmächte gegen indigene Völker im kulturellen Gedächtnis zu erhalten.