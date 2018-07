8 Hörstücke aus dem Lehrgang "Interkulturelles und Community Radio"

SONDERPROGRAMM am MONTAG 23. Juli, 18:oo bis 23:oo auf RADIO LORA 97,5 MHz

Wiederholung am Sonntag 29. Juli von 11:oo bis 16:oo

Der ersten Lehrgang im Interkulturellen und Community-Radio lief von November 2017 bis Mai 2018. Acht LoRa-Sendungsmachende schlossen den Lehrgang erfolgreich ab, welcher von der SAL Höhere Fachschule für Sprachberufe, Radio LoRa und der Radioschule Klipp & Klang, mit der Unterstützung vom BAKOM durchgeführt wurde.

PROGRAMM

13:1o_100 jahre landesstreik, 50 jahre

68er bewegung, bis heute.

Geschichte des Frauen*stimmrechts

und der Gleichberechtigung der Frau*

von Ayse Nesrin

Deutsch

13:4o_Eine Kurdin aus Bakhur lässt

sich in der Schweiz einbürgern.

von Songül Ciftci

Deutsch

14:2o_Polnische Frauen sind

katholisch und trinken Alkohol ?

von Justyna Siwiec

Deutsch

14:5o_Schamaninnen und Hexenjagd

in den Philippinen

von Julie Palaganas

Deutsch

15:3o_Die Erde am Abgrund

von Edwin Moser

Deutsch

16:oo_Guerilla Gardening

von Baran Güneysel

Deutsch

16:4o_Radio und Rockmusik

von Quiteria Teibão

Deutsch - English

17:10_Wir sind die Schweiz

von Delia Krieg-Trujillo

Deutsch