Über Leben - Verdingte und Versorgte zeigen kreative Überlebensstrategien

Ein Gespräch mit Erna Eugster und Elisabeth Goetz über ihre Ausstellung ihr Leben und die politische Aufarbeitung fürsorgerischer Zwangsmassnahmen in der Schweiz

Die «Über-Lebenden» selbst sagen zu ihrem Projekt: Als Betroffene fürsorgerischer Zwangsmassnahmen thematisieren wir unsere Erfahrungen und Erlebnisse und setzen sie gestalterisch um. Der Titel „Über Leben“ fasst unsere Situation zusammen: In unser Leben wurde von Kindheit an eingegriffen, über unser Leben wurde fremdbestimmt. Uns wurde die Kindheit genommen und der eigene Gestaltungsraum. So waren das Überleben und das Schaffen eines eigenen Raumes eine besondere Herausforderung. Mit der Inszenierung existentieller Überlebenssituationen zeigen wir unsere „Lebens-Herausforderungen“. Als Überlebende wollen wir die BesucherInnen ansprechen und sichtbar und fühlbar machen, was „Über – Leben“ bedeuten kann.

Wir sprachen ausserdem mit zwei Initiantinnen des Projekt, Marion Strunk und Elisabeth von Salis.

ZUM NACHHÖREN

Mehr zum Projekt ÜBER LEBEN