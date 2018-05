Grundkurs Radiojournalismus Juni 2018!

Wir haben im Moment noch freie Plätze für den Grundkurs Radiojournalismus im Juni 2018 !

Mit dem Grundkurs von Klipp und Klang kannst du Sendungsmacher_in bei Radio LoRa werden.

Der Grundkurs Radiojournalismus der Radioschule Klipp&Klang gibt einen Einblick in die Arbeitsabläufe in einem Radiostudio und das radiojournalistische Handwerk. Die Teilnehmenden erproben die gelernten Inhalte unmittelbar und praxisorientiert. Vermittelt wird ein Grundwissen in den Bereichen Moderation, Schreiben fürs Sprechen, Sprechen am Radio, Interview und Gestaltungsformen für Sendungen und Beiträge.

Die Daten:

Samstag, 09. Juni und Sonntag, 10. Juni: Grundkurs Studiotechnik von 10 - 14 Uhr,

Samstag, 16. Juni: Grundkurs Radiojournalismus von 09 - 16 Uhr,

Sonntag, 17. Juni: Grundkurs Radiojournalismus von 10 - 17 Uhr.

-> DER KURS FINDET AN ALLEN 4 TAGEN STATT

Anmeldung: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Kurskosten für LoRa Mitglied: CHF 180

Kurskosten: nicht Mitglied: CHF 360