Archiv Ausstellung [8. Nov - 6 Jan]

Exponate aus verschiedenen Archiven in der Stadt erzählen die Geschichte von Radio LoRa im Kontext der Autonomen Jugendbewegung in Zürich in den 70er-80er Jahren.

Exponate aus verschiedenen Archiven in der Stadt erzählen die Geschichte von Radio LoRa im Kontext der Autonomen Jugendbewegung in Zürich in den 70er-80er Jahren und deren Kontinuität und Wirkung. Ausgangspunkt wird das damalige Staatsmonopol über die Radiokommunikation sein, danach werden im Display die Geschichte von Radio LoRa als freies und öffentliches Radio in der Schweiz gezeigt bis zur aktuellen digitalen Ära.

Download Flyer [+]





TERMINE



Archiv Ausstellung [8. Nov - 6 Jan]



Gratis Eintritt



Vernissage: Donnerstag 8. Nov. Ab 18h.

Öffnungszeiten: Di-Fr 14h–18h, Sa–So 12h-18h

Geschlossen: 19.11.–23.11. und 3.12.–6.12.2018

Geschlossen an folgenden Feiertagen: 25.12.2018, 1.01.2019

Ausstellunggespräch (Shedhalle)

SONNTAG 16.12. 15-20 Uhr

«Hälfte des Äthers»

Generationengespräch mit Musik



Shedhalle Rote Fabrik

Seestrasse 395

8038 Zürich