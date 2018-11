Artistic Residencies

Zum 35. Geburtstag des alternativen Lokalradios LoRa organisieren das Prohelvetia Südamerikaprogramm COINCIDENCIA und Radio LoRa gemeinsam künstlerische Residenzen für drei südamerikanische Soundkünstler*innen.



COINCIDENCIAS TRANSATLÁNTICAS



Art Residence von drei Kollektiven aus Lateinamerika. Organisiert in Zusammenarbeit mit Pro Helvetia. Drei Künstler*innen-Kollektive kommen für einen Monat in die Schweiz. Während dieser Zeit besuchen sie Radio LoRa und andere komplämentere Radios, um sich eine Idee von der freien Radio-Szene in der Schweiz zu machen.



Sie werden in dieser Zeit eine Radioperformance vorbereiten und jede Woche eine Sendung im LoRa gestalten. Dabei können sie die Studios und die Infrastruktur vom LoRa in Anspruch nehmen, sich mit lateinamerikanischen Sendungsmachenden austauschen und Orte der Kunst-Musik und Klangkunst besuchen.





Thelmo Cristovam | Rede Radio Arte (Brazil) - FREITAG 9.11 um 20Uhr

Unabhängiger Forscher im Bereich Psychoakustik, Musiker/Improvisator/Noisemaker, Soundkünstler

und Radiomacher. Seine Forschungen beinhalten Aktionen/Workshops und drehen sich um die Inexis-tenz der Zeit.

https://rederadioarte.com



Nathaly Espitia Díaz | NóisRadio (Kolumbien) - SAMSTAG 10. 11 um 15:00

Mitbegründerin des alternativen Kommunikations-und Soundkunstkollektivs NoísRadio (2009, Cali).

Sie forscht zu Menschenrechtsfragen im digitalen Umfeld und alternativer Kommunikation. Besonders interessiert sie die Schnittstelle zwischen Technolo-gie, Kunst, Migration und Identität.

http://noisradio.blogspot.com





Rodrigo Ríos Zunino | Radio Tsonami (Chile) - SAMSTAG 10. 11 um 21:00

Soundkünstler, Komponist und Produzent. 2009 stiess er zu Radio Tsonami Arte Sonoro, zunächst als

Gast-Künstler und technischer Produzent, schliess-lich als Generalproduzent und kreativer Berater für das jährliche Festival.

http://radiotsonami.org