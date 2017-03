8. März 2017

Viel war los zum Internationalen Frauen*kampftag in Zürich.

Am Mittwoch wurde die Frauen*Demo zum 8. März von der Polizei angegriffen - wir haben auf Radio LoRa live berichtet.

Am 11. März waren wir mit 1500 Frauen* auf der Strasse - die Aufnahmen davon hört ihr im Fraueninfo am Montag 13. März um 18 Uhr (Wiederholung am Mittwoch 15. März um 12 Uhr).

Und dann war noch der Sondersendetag im LoRa! Zum Internationalen Frauenkampftag haben wir über 24 Stunden lang Sendungen gemacht. Es war anstrengend, und schön. Die erste Sendung vom 8. März gibt es hier zum Nachhören: Die Audiocollage von der Hälfte des Äthers zur Frage der Frauenorganisierung.

Frauen*, bildet Banden!