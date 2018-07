Claim the Waves! Anmeldung noch bis Sonntag

** Dias de Radio Feministas del 19. al 22. Julio 2018 en Zürich ** 19-22 Temmuz`da Zürih`de feminist radyo günleri olacak. **

Bald ist es soweit: das « Claim the Waves » rückt näher und die Vorfreude steigt… Alle Frauen*Trans*Inter*Genderqueers* sind eingeladen um gemeinsam Perspektiven zu diskutieren und Radio als Ausdruck und Mittel feministischer Bewegungen weiterzuentwickeln. Während 4 Tagen wollen wir als einzelne und kollektive an unserer Vielfältigkeit wachsen und Verantwortung übernehmen um das hegemonische mediale Gedankengut in Frage zu stellen. In einem Raum wo wir uns kennenlernen und voneinander lernen möchten wir uns vernetzen um so weiter hinaus zu agieren. Und für eine feministische Perspektive Wellen schlagen!

Das Workshop-Programm ist jetzt online - schaut es euch an. Wir freuen uns über die vielen tollen Workshops und können es bald kaum erwarten.

Bitte meldet so schnell als möglich aber bis spätestens SONNTAG 8. JULI an. Dann können wir nämlich die Anmeldephase abschliessen und uns aufs einrichten und vorbereiten kümmern. Das Anmeldeformular findet ihr hier.

Wir suchen immer noch HelferInnen* - für Schlafplätze, Essen, Brunch, Kinderbetreuung, Einrichten, Infopunkt… alle Infos dazu hier.

Und der Aufruf für das 96 Stunden On-Air Programm läuft auch.

Wir freuen uns auf euch, RadiomacherInnen* und solche, die es ausprobieren wollen - Claim the Waves ist die Gelegenheit!

Manche von euch hatten Probleme, den Blog zu öffnen, mit einer Fehlermeldung, dass die Verbindung nicht sicher sei. Das tut uns leid. Das Problem ist, dass das Sicherheitszertifikat von noblogs nicht erkannt wird. Ohne Sicherheitsrisiko könnt ihr das Problem lösen wenn ihr auf „Erweitert“ klickt, und dann eine Ausnahme hinzufügt und das Sicherheitszertifikat akzeptiert. Wenn jemand weiterhin Schwierigkeiten hat, schreibt uns bitte an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

***

Das Claim the Waves wurde finanziell unterstützt von: