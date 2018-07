Girls On Air! Radioworkshop für Mädchen

Am Claim the Waves - Feministische Radiotage Zürich findet auch ein Workshop für Mädchen statt. Hier ist die Einladung:



„Girls on air!“ – Radioworkshop für Mädchen

Freitag 20. Juli 10 - 13 Uhr & 14.30 - 17.30 Uhr



Du hast Lust deinen allerersten Radiobeitrag zu erstellen? Aber hast gar keine Idee, wie das gehen soll? Dann komm´vorbei im Workshop „Girls on air“ und gestalte gemeinsam mit anderen Mädchen einen Radiobeitrag zu einem Thema, das Dich interessiert!



Mit Katja Röckel, Medienpädagogin aus Leipzig



Der Radioworkshop für Mädchen findet am am Freitag ganztags statt. Für Anmeldung oder mehr Infos meldet euch per Mail direkt an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



Das ganze Programm fürs Claim The Waves findet ihr hier - Achtung, die Anmeldung für die Tage insgesamt läuft noch bis Sonntag!