96 Stunden Feminismus On Air! 19. - 22. Juli

Die feministischen Radiotage Claim the Waves strahlen während 4 Tagen ein aufregendes, vielseitiges On Air Programm aus!

96 Stunden begleiten feministische Sendungen von verschiedenen freien Radios aus der Schweiz, Deutschland und Österreich die Radiotage. Es werden Soundcollagen, Reden, Diskussionen, Hörspiele, Historisches und mehr die Tage bereichern und über den Äther ausgestrahlt.

Zusätzlich gibt es 3 x täglich eine Live-Schaltung aus dem Claim the Waves mit Eindrücken von den Workshops und Diskussionen.

Das ganze Programm findet ihr in Kürze im Tagesprogramm, vormerken könnt ihr euch schon einmal folgendes:

Es beginnt am Mittwoch pünktlich ab Mitternacht und dauert bis Sonntag Nacht.

Mit den live-Schaltungen stellen wir die Inhalte der Diskussionen und Workshops öffentlich zur Debatte. Sie sind jeweils um 09, 13 und 19 Uhr.

Zudem gibt es öffentliche Diskussionen welche auch live zu hören sein werden:

Am Freitag 20.7: Claim The Media – Feministische Öffentlichkeit schaffen, 19.30 Uhr

Journalistinnen von verschiedenen Medien diskutieren: Wie schaffen wir eine feministische Öffentlichkeit in den Medien? Was bedeutet eine feministische Perspektive im Journalismus? Wie wenden wir diese in unseren Medien an? Was ist meine Rolle und Verantwortung als Feministische Journalistin?

Mit Bianca Miglioretto (Radio LoRa), Maya Taneva (Lucify.ch), Pascale Schreibmüller (Radio LoRa), Luisa Ricar (Regisseurin) und den TeilnehmerInnen* des Claim The Waves

Am Sonntag 22.7. Claim The Waves – Radiobrunch, ab 10 Uhr

Ab 10 Uhr gehen die Teilnehmenden der Feministischen Radiotage gemeinsam On Air, um die Erkenntnisse der Diskussionen und die Produktionen aus den Workshops zu teilen.

Ab 13 Uhr spielen DJs, es gibt ein offenes Djing, an dem das Publikum und die Teilnehmenden des Festivals ihre Musik über den Äther schicken. (Anmeldung Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).

Feministische Radiowellen gehen durch die ganze Stadt. Wer sie empfangen will, kann sie hören –

auf Radio LoRa 97.5 MHz | DAB+ Kanal 9A | im live stream

Zu den Feministischen Radiotagen eingeladen hat die Hälfte des Äthers, die LoRa Frauen*Redaktion, um gemeinsam mit allen Teilnehmenden vier Tage lang Radio als Instrument und Ausdruck intersektionaler feministischer Bewegungen weiterzuentwickeln: Radio kann motivieren. Radio kann Menschen zusammenbringen. Als feministische Radiomachende wollen wir die kolonisierten Mentalitäten entkolonisieren, die schlafenden kritischen Stimmen wecken und das hegemoniale Gedankengut umordnen. Als Teil feministischer Kämpfe treffen sich Radiomachende Frauen*, Trans*, Inter* und Genderqueers*, um diese zu stärken und ins öffentliche Bewusstsein bringen.

Am Claim the Waves werden Ideen und Perspektiven in theoretischen Diskussionen und praktischen Workshops weiterentwickelt. In den Räumlichkeiten von Radio LoRa mitten in Zürich werden die TeilnehmerInnen* während vier Tagen Studiotechniken erlernen und ausprobieren, Musik produzieren, sich mit feministischem Journalismus auseinandersetzen – und für eine feministische Perspektive Wellen schlagen!

Frauen*Trans*Inter* und Genderqueers* aus der Stadt Zürich und darüber hinaus sind zudem eingeladen, vorbeizukommen.

Kontakt: + 41 78 730 36 58 / mehr Infos auf: claimthewaves.noblogs.org