Die feministischen Wellen verbreiten sich...

Pascale Schreibmüller von Radio LoRa, die am Claim the Waves den Workshop zu inklusivem Sprechen gibt, wird am Donnerstag 19.7. zwischen 12-13 Uhr vom Westdeutschen Rundfunk dazu interviewt. Live zu hören am Donnerstag 19.7. zwischen 12-13 Uhr im Webstream vom WDR oder später zum nachhören.