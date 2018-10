Schalt dein Feministisches Radio an!

20.10.2018

21:00-0:00 Uhr Feministische DJ*-Nacht aus den Radio blau Studios -> zu hören bei Radio Blau



21.10.2018

7:00 – 10:00 Feministische DJ*-Nacht zum Frühstück (Wiederholung vom Vorabend)

10:00 – 13:00: Live aus Zürich bei Radio LoRa 97,5 MHz

13:00 – 16:00 Live aus Leipzig bei Radio Blau

16:00 – 18:00 Programm aus Mannheim von Bermuda Funk

18:00 – 20:00 Live aus Graz bei Radio Helsinki

20:00 – 22:00 Programm aus Wien von Radio ORANGE 94.0

22:00 – 24:00 Programm aus Freiburg von Radio Dreyeckland

Das ganze Programm hört ihr im Raum Zürich auf 97.5 Megahertz oder im LoRa-Webstream.

Programm in Zürich: Feministischer Radio-Brunch

10:00 – 13:00: Frauen*Streik?! Sendung mit Live Musik

Live im LoRa-Studio werden wir über den Frauenstreik 1991 und 2019 diskutieren, sinnieren, debattieren. Unter dem Motto „Wenn Frau will, steht alles still“ legten am 14. Juni 1991 eine halbe Million Frauen in der Schweiz die Arbeit nieder. Die LoRa Frauenredaktion war 1991 auf den Strassen unterwegs, und wir hören Ausschnitte aus diesen Sendungen. Dieses Jahr pfeifen es die feministischen Spatzen von allen Dächern: Am 14. Juni 2019 soll es einen Frauen*streik geben! Warum, mit welchen Inhalten und wie wir uns organisieren, darüber werden wir im Studio diskutieren mit: Manuela Giovanoli von der Gewerkschaft Unia, Tove Soiland, feministische Theoretikerin, Nekane Txapartegi von der Feministischen Redaktion von Radio LoRa, sowie Vertreterinnen von Trotzphase und von der Bewegung für den Sozialismus.

Live im Studio sind ausserdem Mafe und Baca Loca (Feminist Alternative Rap aus Nicaragua)

09.30 – 16 Uhr Brunch im Radio LoRa an der Militärstrasse 85a, Zürich. Alle Frauen, Trans, Inter und Genderqueere Personen herzlich eingeladen vorbeizukommen und etwas feines für den Brunch mitzubringen.

Programm im Detail, spektakuläre Jingles und mehr findet ihr auf claimthewaves.noblogs.org

Die Hälfte des Äthers von Radio LoRa