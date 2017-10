Spendenaufruf 2017

Support your local radio station – LoRa 97,5 MHz

Mit Deiner Spende realisieren wir bis Ende 2017 noch folgende Projekte:

LEHRGANG INTERKULTURELLES UND COMMUNITY RADIO (Nov 2017-Mai 2018)

Der 6-monatige Lehrgang an der Schule für Angewandte Linguistik (SAL) bietet eine fachliche und professionelle Basis für die Radiotätigkeit im Bereich Migration, im Zentrum steht also das Training in mehrsprachiger und interkultureller Sendungsgestaltung.

SONDERPROGRAMM 16 TAGE GEGEN GEWALT AN FRAUEN (25. Nov)

Zum Auftakt der internationalen Kampagne organisiert die Frauenredaktion von Radio LoRa ein Sonderprogramm und beteiligt sich an verschiedenen Aktionen in Zürich. Das Programm wird zeitnah auf www.lora.ch sowie auf twitter und facebook veröffentlicht.

FACHTAGUNG MIGRATION – RELIGION: PASST DAS ZUSAMMEN IM INTERKULTURELLEN RADIO? (8./9. Dez in der Roten Fabrik)

Die Tagung zeigt verschiedene Perspektiven auf das Thema Religion, Migration und Medien auf und wird live übertragen.

ALLE SPENDEN AN DEN VEREIN RADIO LORA KÖNNEN SEIT DIESEM JAHR VON DEN STEUERN ABGEZOGEN WERDEN!

Einzahlung an / Donations to:

Verein Radio LoRa, Militärstrasse 85a, 8004 Zürich

Postkontonummer: 80-14403-9

IBAN: CH91 0900 0000 8001 4403 9

Vermerk: Spende