______R e w i n d: DJ|Marathon 2016______



They've all been playing for us:

ADVERBLASTER / Aicofa / Andaloop / Ara Miss / Arcnet / ARON DUBVERSIVE / bambi deluxe / BEAVER / BJØRN SCHAEFFNER / Cederica de Fresco / CRANG / Crumbling Empire / Dan Sonic / Darrien / Diabolic aka Robert P. / DJ Cem / DJ Crip / DJ Etienne / DJ Feinmechanik / DJ Hirpus / DJ Klang Allianz / DJ Milwaukee / DJ Niclas / DJ Nonius / DJ Nørd / DJ Platinum / DJ Rick Fox / DJ Roman Tschopp / DJ SoulTeC / DJ Spruzzi / DJ Tischlampenfieber / DJane Maruja / DJane Zam / Don Philippo / du lait / DY Over DX / DY-NAMICS / Eazzy Honey / Edelstahl / Faust / FIERCE / Flash Goran / Fred Hystère / Fredy S / Frisk / Funkwache / FYAZ / GILBO / Giulia Paradiso / Guyus / Hibb & Hipp / HIGHGRADE / Ink! / Intonarumori / Jack & Juus / JACK PATTERN / JADAH / Jesse Jay / JonJon / Juan Veloz / Juandroid / Kåre Kyl / Kelstroem / Klaudija Groovin Golic / Konstantin_k / Koolkat / Kumbianabiz / Kyhu / L4P / Lil'Miss Pearl / LOCAL YOCALS / Louis de Fumer / LUMPEX / Mad B / Mad Mike / Marc Fuhrmann / Mayo / Metavirulenz / Mey / MICHAL HO / Mike-Be / MonNsta & Ray Tracer / MRZ / Mulo Muto / Nico Mariani / Nineelevencollective / NINEELEVENCOLLECTIVE / Ondrej / OSCAR C / partypapst / pistol pete / Prof. Pressure / PROFESSOR PRESSURE / PULSAAR / Qalandar / Ragesh / RAIDLER / Randy / RAW SHAN / Red Hornet / Rennie Takeda / Roland Acid / Rollin John / Ruftec / San Jacob / Scannoir / Sharonfromafrica / SHROOMEE / Sianur / Smay / Sonica / Soulsonic / Spacehob / Stefano Trombini / SVENSKI LE REMOTE / Tashi Saru / Technomaniac / Tonga / TURICO / Uhuruku / Ursprung / VICTORIOUSZH / willi P / WTF / ZODIAK

..................................MASSIVE!..................................

A selection of pix here:



































































Thanks to:

MIGROS-KULTURPROZENT / Loop Zeitung / DOC Active Drink / Intercomestibles / Turbinenbräu / PEK / KRK / sacom / Pioneer DJ / reloop

DJ|Marathon program here...