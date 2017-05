Frauen*info auf Soundcloud

Feministisches Nachrichtenmagazin auf Radio LoRa neu auch auf Soundcloud



Jeden Montag um 18 Uhr berichten wir aus Frauen*perspektive über aktuelle Ereignisse. Wir informieren über Themen, die uns bewegen - über die unterschiedlichen Kämpfe von Frauen* in Zürich und darüber hinaus.

Dazu gibts Musik von Frauen*, ein feministisches Wörterbuch und aktuelle Veranstaltungen und Mobilisierungen.

(am kommenden Dienstag auf Soundcloud verfügbar und wird am kommenden Mittwoch von 12:00 - 13:00 Uhr Wiederholung im Radio auf 97,5 MHz)

Themenvorschläge und Hinweise könnt ihr an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! schicken. Es ist auch möglich, sich als Sendungsmacherin* zu beteiligen!