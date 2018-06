Vitamin B: Ohne Papiere auf dem Arbeitsmarkt - 21. Juni um 16 Uhr

Keine Zertifikate – Herausforderung berufliche Integration

Geflüchtete wollen in der Schweiz ihr Schicksal in die Hand nehmen und möchten einer Arbeit nachgehen oder eine Ausbildung machen. Die Suche gestaltet sich schwierig, denn oft fehlen wichtige Dokumente aus der Vergangenheit. In der Sendung von Vitamin B berichten Geflüchtete von ihren Erfahrungen bei der Integration in den Arbeitsmarkt, von den Herausforderungen der neuen Sprache und der für sie nicht nachvollziehbaren Nachfrage nach Papieren.

Donnerstag, 21. Juni 2018, 16 – 17 Uhr auf Radio LoRa 97.5 MHz (Raum Zürich) und DAB+ (lora.ch)